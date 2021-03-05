РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Малаховский парк культуры и отдыха Люберец приглашает 6 марта на интерактивную программу «Милая! Добрая! Моя!», посвященную Международному женскому дню, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Организаторы предложат юным люберчанам принять участие в конкурсах, подвижных играх на свежем воздухе и в мастер-классе «Подарок маме». Начало мероприятия в 12:00», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на детской площадке по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.