РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Широкую Масленицу отметят в Балашихе праздничными гуляниями, с 8 по 14 марта в округе пройдет более 40 театрализованных программ с играми, конкурсами и народными забавами, включая трехдневный гастрономический фестиваль, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня мы уже можем проводить мероприятия. У нас подготовлены праздничные гуляния на Масленицу. Они пройдут на центральных площадях в Балашихе (у ледового дворца «Арена «Балашиха» – ред.) и Железнодорожном (на площади перед зданием администрации – ред.), на различных других территориях, в том числе на территории Саввинского пруда», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Всего с 8 по 14 марта в Балашихе будет проведено более 40 праздничных программ в микрорайонах городского округа. На центральных площадках с 12 по 14 марта жители смогут побывать на гастрономическом фестивале.

Фестиваль развернут на площади у ледового дворца «Арена «Балашиха» и у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный. Здесь народные гуляния пройдут 13 и 14 марта. Для гостей праздника будет подготовлена театрализованная уличная программа, игры, конкурсы и народные забавы.

Завершится праздник традиционно сжиганием чучела Масленицы.

Также Масленицу отметят в учреждениях образования, культуры и спорта.