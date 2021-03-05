РИАМО - 5 мар. В честь Международного женского дня ЦППК организовала на ряде остановочных пунктов аудиопоздравления известных артистов, они прозвучат 8 марта, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

«Теплые пожелания для прекрасных женщин прозвучат от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Сергея Безрукова, группы «Непоседы» и других звезд российской эстрады», — сказали в пресс-службе.

Также при отправлении аэроэкспрессов с вокзалов и из аэропортов прозвучат поздравления от актера драматического театра и кино, художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. 8 марта в терминалах аэроэкспресса, в аэропорту Шереметьево, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах будет играть музыка для создания атмосферы праздника.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.