РИАМО - 5 мар. В Подмосковье после коронавирусной инфекции за сутки выздоровели 520 человек, общее число вылеченных в регионе достигло 177 414, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.

На данный момент в Московской области зафиксирован 217 341 случай заболевания Covid-19. За пандемию умерли 4809 человек, из них 32 человека — за последние сутки.

Жителям Московской области напомнили, что при появлении любых симптомов простудных заболеваний следует вызывать врача на дом.

В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов РФ, а также из-за рубежа.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 МАРТА

- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.

- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.

- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.