РИАМО - 5 мар. За последние сутки в Московской области подтвердили 750 новых случаев коронавируса, всего в регионе зафиксировали 217 341 случай заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в Подмосковье умерли 4809 заболевших, из них 32 — за минувшие сутки.

В регионе можно сделать прививку от коронавируса в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого потребуется только паспорт и полис ОМС.

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали порядка 310 тысяч человек, из них 41% — пенсионеры.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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5 МАРТА

- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.

- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.

- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.