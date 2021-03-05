РИАМО - 5 мар. В текущем году министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области выделит 18 миллионов рублей на поддержку местных сельхозпроизводителей, из бюджета региона на данные цели уйдет 8,3 млн рублей, а 9,7 млн поступят из федерального, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Это почти в два раза больше, чем в 2020: тогда на субсидии ушло 10,56 миллиона рублей, 4,86 миллиона из них было выделено из бюджета Московской области», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В 2021 году субсидии аграриям еще не предоставлялись. Тем не менее, за прошлый год застраховать своих животных на эти средства смогли девять производителей региона, среди которых пять птицефабрик, два крупных свинокомплекса и такое же количество животноводческих молочных комплексов.

Воскресенский отметил, что единственным способом минимизировать, а также смягчить негативные экономические последствия при чрезвычайной ситуации является заключенный договор страхования.

Сельхозорганизации региона имеют возможность компенсировать до половины затрат на оплату страховки. Субсидию перечисляют на счет страховой компании. Договор заключается на все поголовье сельхозтоваров производителя.

Ознакомиться со списком страховых компаний, у которых есть право на заключение договоров сельскохозстрахования с государственной поддержкой, можно на сайте Национального союза агростраховщиков по ссылке: http://www.naai.ru/chleny-nsa/.