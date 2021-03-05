РИАМО - 5 мар. Морозная погода прогнозируется в Московской области и столице на следующей неделе, в ночь на 10 марта температура может опуститься до минус 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Минусовая температура прогнозируется в Московском регионе на следующей неделе. Температура резко понизится. В ночь на 8 марта будет минус 9 – минус 7 градусов, а ночная температура 9 марта прогнозируется в пределах от минус 19 до минус 14 градусов.

Самой холодной может стать ночь на 10 марта, тогда столбики термометров опустятся до минус 22 градусов.

Дневная температура 8 марта будет минус 5 – минус 3 градуса, 9 марта она может опуститься до минус 13 градусов.

Также в первой половине недели в Московском регионе прогнозируется снег.

Снегопады и до минус 4 градусов ожидается в Московском регионе 8 марта>>