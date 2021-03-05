РИАМО - 5 мар. В Дмитровском городском округе проводится доследственная проверка по факту травмирования пятилетнего ребенка, он упал с подъемника для лыжников, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта, когда семья с тремя детьми находилась в горнолыжном парке. Один из детей решил самостоятельно воспользоваться подъемником на гору.

«Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб. В результате он получил травмы головы и был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники СК оценят действия работников парка, а также родителей, которые оставили ребенка без присмотра. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза соответствия требованиям безопасности лыжного подъемника.

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