РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. В Домодедове за сутки выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 6 369 случаев инфицирования, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 750 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 217 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 809 человек. Выздоровели и выписались 177 414 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 6 369 (+12)» - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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5 МАРТА

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