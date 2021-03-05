РИАМО - 5 мар. Один из лучших веревочных парков в скором времени появится в Мытищинском лесопарке, его строительство обсуждалось на совещании с представителями администрации, МБУ «Леспаркхоз» и застройщика, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мытищинский лесопарк развивается очень интенсивно, его посещаемость быстро растет. Только за праздничные дни января его посетило около 13 тысяч человек. Словом, жители любят его тихую, спокойную атмосферу и приходят сюда не только заняться спортом, но и прогуляться на свежем воздухе, приходят с колясками и маленькими детьми. По словам заместителя директора МБУ «Леспаркхоз» Елены Алексеевой, лесопарк развивается на основании проекта освоения леса, в который старались заложить все точки активности, интересные жителям, в том числе веревочный парк.

Генеральный директор компании по монтажу веревочных парков Александр Тетерев заверил, что к каждому проекту подходят индивидуально. Компания работает уже 7 лет и гарантирует 100-процентную безопасность своих конструкций для всех посетителей – начиная от детей 3-х лет до людей пожилого возраста. После совещания с представителями администрации начнется детальная проработка маршрута, протяженность которого составит свыше 300-400 метров. Изюминкой мытищинского веревочного парка станет троллей Zipline, смонтированный на довольной хорошей высоте, который подарит всплеск эмоций всем любителям экстрима.

Вопрос о том, где расположится веревочный парк, пока решается.

«Из-за большого количества посетителей требуется увеличение парковки со стороны Пироговского шоссе, поэтому, возможно, парк разместится со стороны ТЦ «Июнь», – рассказала Елена Алексеева, – будем выходить на местность и подбирать площадь. Более того, будут детально обследованы конкретные деревья и на основании этого принято решение о местоположении аттракциона».

Ориентировочные сроки открытия веревочного парка – начало лета. Представители застройщика пообещали постараться закончить работы к началу летнего сезона, чтобы порадовать маленьких мытищинцев с наступлением летних каникул.