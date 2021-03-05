РИАМО - 5 мар. За год столичная горячая линия по приему заявок на оказание соцпомощи из-за пандемии коронавируса приняла более 1,8 миллиона звонков, было оказано более 500 тысяч услуг, сообщает оперштаб Москвы.

Год назад, 5 марта, в связи с распространением Covid-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности, который действует в городе по сегодняшний день. Тогда ввели двухнедельный карантин для граждан, вернувшихся из зарубежных стран с неблагополучной эпидобстановкой. Именно он позволил прервать цепочку распространения вируса.

«Отдельное внимание было уделено удобству горожан: в кратчайшие сроки был создан специальный колл-центр, куда москвичи могли обратиться за оформлением больничного листа, который затем доставляли сотрудники центров госуслуг прямо на дом. Таким образом, в Москве было обеспечено оперативное оформление больничных листов без посещения горожанами медучреждений», — говорится в сообщении.

Также операторы колл-центра обзванивали заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, узнавали о самочувствии таких москвичей. Они смогли выявить свыше 2 миллионов человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусом.

Позже колл-центр комплекса социального развития столицы стал принимать заявки на оказание соцпомощи.

«Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Всего за год операторы приняли более 1,8 миллиона звонков», — отмечается в материале.

С начала пандемии коронавирусной инфекции через колл-центр было оформлено порядка 700 тысяч услуг. Свыше 80% из них выполнялось день в день. В частности, москвичам на самоизоляции покупали и доставляли продукты питания и лекарства, товары первой необходимости и многое другое.

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5 МАРТА

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