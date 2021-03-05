РИАМО - 5 мар. Из Сергиево-Посадской районной больницы выписали 79-летнюю пациентку, которая поступила в медучреждение с коронавирусом, онкологией в стадии ремиссии и гипертонией, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

«Лечение проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями, осуществлялась респираторная поддержка увлажненным кислородом», - сказала заведующая инфекционным блоком №2 Сергиево-Посадской больницы Екатерина Корчемкина.

Она добавила, что изначально у пациентки отмечалась положительная динамика, однако потом ее состояние резко ухудшилось – стала нарастала дыхательная недостаточность. Из-за этого ее перевели в отделение анестезиологии и реанимации. На аппарате ИВЛ женщина провела порядка 20 дней, ее состояние улучшалось постепенно.

В итоге ее отключили от аппарата и перевели на самостоятельное дыхание, она заново училась ходить и восстанавливалась.

Пациентка с Covid-19 и другими сопутствующими заболеваниями поступила в медучреждение накануне Нового года.

Сейчас она находится под наблюдением участкового врача.