РИАМО - 5 мар. Работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода стартовали в Москве, запланирован большой комплекс работ по его обновлению, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Путепровод построили 35 лет назад. С тех пор работы по капитальному ремонту на нем ни разу не проводили.

«Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — отметил Бирюков.

Согласно проекту, предусмотрен большой объем проведения ремонтных работ. Будет отремонтирована железобетонная плита проезжей части и опоры пролетных строений.

Кроме того, рабочие заменят конструкции тротуаров, создадут водоотводы и установят опоры освещения. Еще заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтовое покрытие. Ремонтные работы будут проходить в три этапа. Движение сохранят по двум полосам в каждом направлении.

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