РИАМО - 5 мар. Специальными устройствами для пассажиров с нарушениями слуха было оборудовано 15 касс столичного метрополитена, узнать, какая именно из касс оснащена устройством, можно с помощью специальных стикеров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Все, что требуется от пассажира у кассы — перевести слуховой аппарат в режим «Т». Станции, оборудованные индукционными портативными системами, мы отметили специальными стикерами, чтобы их было удобно найти», – говорится в сообщении.

Кассы располагаются на станциях метро «Савеловская», «Белорусская», «Комсомольская», «Курская», «Чкаловская», «Киевская» и «Павелецкая».

Председатель Московской городской организации Всероссийского общества глухих Александр Бочков отметил, что пассажиры столичного метро, которые не слышат, уже оценили светодиодные полосы, располагающиеся по бокам от дверных проемов, и сигнализирующие об открытии и закрытии дверей в поездах «Москва-2020».

Он добавил, что новые индукционные портативные системы – полезный проект для иногородних пассажиров, ведь у граждан столицы есть социальные карты, по которым они зачастую проходят мимо касс, однако технология пригодится в будущем.

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