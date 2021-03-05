РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили жительниц городского округа с наступающим Международным женским днем и пожелали им прекрасного настроения, оптимизма, любви, семейного счастья и благополучия, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорогие, милые наши женщины! Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем! Этот замечательный праздник как добрый знак весеннего пробуждения природы олицетворяет собой все самое прекрасное, доброе и светлое: тепло родного дома, семейный уют, нежность материнских рук, заботу о родителях и детях. Мы всегда встречаем его с особенным душевным подъемом», - говорится в поздравлении.

Женщины показывают пример поистине творческого подхода к делу, являются блестящими специалистами, грамотными руководителями. Профессионализм и ответственность позволяют им добиваться хороших результатов и достигать поставленных целей во многих областях.

Пестов и Машков пожелали женщинам прекрасного настроения, оптимизма, любви родных и близких, семейного счастья и благополучия, а также воплощения в жизнь всех светлых замыслов.