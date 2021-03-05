РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. Сотрудники Госавтоинспекции Домодедова совместно с сотрудниками 7 батальона 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области поздравили женщин-автомобилистов с наступающим 8 Марта в рамках акции «Цветы для автоледи», говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Вместо привычного требования предъявить документы, автоинспекторы поздравляли автоледи с наступающим Международным женским днем. Приятным сюрпризом для женщин стали подаренные букеты тюльпанов, а первоначальное удивление сменялось яркой улыбкой», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы пожелали девушкам здоровья, счастья, любви, водительского мастерства и безопасных дорог.