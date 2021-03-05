РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Порядка 17 тысяч предприятий малого бизнеса работают на территории подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Благотворительный форум для предпринимателей «Сделано с любовью, заряжено добром» проходит во Дворце культуры «Подмосковье» в пятницу. Участников приветствовали Эльмира Хаймурзина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, президент ТПП Московской области Игорь Куимов.

«Красногорск занимает одно из первых мест в Московской области по количеству субъектов малого бизнеса – почти 17 тысяч. И пандемия внесла корректировки, в том числе и в реестр зарегистрированных предпринимателей – кто-то ушел, но кто-то пришел. И в итоге у нас положительный баланс», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что по итогам 2019 года доход в бюджет городского округа от деятельности предприятий малого бизнеса составил 2 миллиарда 2 миллиона рублей, а по итогам «пандемийного» 2020 года – более 2 миллиардов 200 тысяч рублей.

«Несмотря на сложное время, красногорский бизнес выстоял. Многие работали с повышенной нагрузкой. В штабе волонтеров в период пандемии работали более 280 человек. Предприятия общепита до сих пор предоставляют горячие обеды красногорской подстанции скорой помощи», – отметила Хаймурзина.

В рамках форума проводят семинары и благотворительную ярмарку с участием местных предпринимателей. В ближайшее время стартует аукцион, на котором представлено около 30 лотов. Вырученные средства пойдут на помощь больным ДЦП детям.

«По итогам нашей встречи будет оказана помощь двум детям – девочке из Красногорска и мальчику из Дмитрова. Они страдают определенным заболеванием, и мы все можем помочь», – подчеркнула Хаймурзина.

Глава округа также поучаствовала в благотворительном аукционе. Она приобрела фотоаппарат марки «Зенит» производства Красногорского завода имени Зверева.