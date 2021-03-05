РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с предстоящим Международным женским днем сотрудниц завода «Биннофарм Групп» в городском округе Серпухов, где выпускают препараты от Covid-19, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

На заводе работают свыше 550 человек, больше половины – представительницы прекрасного пола.

«Это одно из передовых предприятий Московской области, хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто здесь работает. В период пандемии фармацевтическая отрасль Подмосковья и, в частности, это предприятие производит очень востребованные лекарства», - сказал Воробьев.

По его словам, если брать общий объем производства лекарственных препаратов в стране, то на Московскую область приходится более 20%. То есть каждая пятая таблетка или препарат. И фармацевтическая отрасль растет сейчас быстрее других промышленных отраслей.

«В преддверии 8 Марта хочу поздравить женщин, поблагодарить за работу, за профессионализм. Ну и, конечно, пожелать всего, что делает счастливым каждого человека – здоровья, любви, благополучия детей», - отметил губернатор.

Фармацевтический завод был открыт два года назад. Это уже вторая производственная площадка компании. Проект реализован в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Правительство Подмосковья оказало поддержку в виде субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, предоставило налоговые льготы. Объем инвестиций - 3 миллиарда рублей.

«Всего у нас пять производственных площадок, они специализируются на разных продуктах. Здесь, в Оболенске - одно из самых современных наших предприятий. Площадка специализируется на производстве таблеток и капсул», - сказал гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Производственная мощность завода - 120 миллионов упаковок в год. «Биннофарм Групп» выпускает в том числе препараты, рекомендованные Минздравом РФ для лечения от Covid-19 – «Азитромицин», «Ацикловир», «Ремантадин». В период пандемии объем производства противоковидных средств увеличен в семь раз, открыт дополнительный цех. Осенью 2020 года завод перешел на круглосуточный режим работы.

«Я раньше работала в Санкт-Петербурге, но решила переехать сюда, поскольку предприятие обеспечивает конкурентоспособные условия труда, зарплата очень достойная», - рассказала начальник отдела обеспечения качества Юлия Еремеева.