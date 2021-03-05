РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. График работы Подольского городской ЗАГСа изменился в связи с празднованием Международного женского дня, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области сообщает о графике работы с 6 по 9 марта. 6 марта в отделе ЗАГС прием граждан по всем видам госрегистрации с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30. 7 марта - выходной день, 8 марта - нерабочий праздничный день», - говорится в сообщении.

9 марта в отделе ЗАГС прием граждан по всем видам госрегистрации пройдет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.