РИАМО - 5 мар. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении директора АМК «Рязанский» Станислава Подоля, которого обвиняют производство в некачественной продукции, в результате которой отравились дети и взрослые, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, генеральный директор и учредитель АМК «Рязанский» знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината, расположенного в Рязани. Но с 19 ноября по 5 декабря 2018 года он организовал в этих помещениях изготовление сливочного масла для сбыта в детские сады на востоке Москвы.

«В результате употребления в декабре 2018 года некачественной продукции 91 ребенок и воспитатель дошкольного учреждения перенесли кишечные заболевания, повлекшие причинение различной степени тяжести вреда здоровью, а один из учеников ГБОУ «Школа 1637» перенес острую кишечную бактериальную инфекцию, в связи с чем причинен тяжкий вред его здоровью», - говорится в сообщении.

Родители отравившихся детей подали иски на сумму более 5 миллионов рублей. Дело будут рассматривать в Перовском районном суде Москвы.