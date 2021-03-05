РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Праздничная программа «Цветы для женщин» прошла в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева Балашихи в преддверии Международного женского дня, на мероприятии женщин поздравил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Цветы для женщин» – первое крупное массовое мероприятие, которое подготовили и провели в библиотеке в 2021 году после снятия ряда антиковидных ограничений. Пообщаться, послушать выступление талантливых земляков в библиотеку пришли около 50 человек. Шапкин посетил праздничный концерт и обратился к присутствовавшим в зале представительницам прекрасного пола.

«Хочется поблагодарить вас за душевную теплоту, за ласку и любовь, за то, что вы несете груз ответственности и домашних дел в семье. Мы, мужчины, чувствуем себя уверенно, когда есть надежный тыл. С наступающим замечательным праздником! С 8 Марта!» – сказал Шапкин.

Еще одним торжественным моментом праздника стала церемония награждения: члену клуба «Золотой возраст» Людмиле Каютиной вручили благодарственное письмо Общественной палаты России за участие в создании видеоролика к 75-летию Великой Победы.