РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. В ДК «Белая Дача» Котельников провели праздничный концерт «Маме любимой моей!», посвященный Международному женскому дню, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«4 марта с первым весенним праздником своих любимых мам и бабушек поздравили участники детских творческих коллективов Культурного комплекса «Котельники». Юные артисты с особым волнением ожидали своего выхода на сцену, ведь в зрительном зале – самые дорогие и близкие люди», – говорится в сообщении.

Для гостей прозвучало много теплых и красивых слов. Мамы и бабушки искренне радовались успехам своих детей и гордились их достижениями. Каждый номер зрители встречали дружными аплодисментами и поддерживали артистов добрыми улыбками. Концерт получился необыкновенно теплым и душевным.