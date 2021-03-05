РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Головку козьего сыра весом почти 5 килограммов смогут купить участники благотворительного аукциона в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Форум для предпринимателей «Сделано с любовью – заряжено добром» проходит в пятницу во Дворце культуры «Подмосковье». Участников приветствовали глава горокруга Эльмира Хаймурзина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, президент ТПП Московской области Игорь Куимов.

«Сегодня мы выставляем на аукцион головку замечательного козьего сыра весом почти 5 килограммов. Сыр обладает нежным сливочным вкусом», – отметила руководитель проекта «Сырная гонка», председатель кооператива «Фермеры» Марина Борисенко.

В рамках форума проводят семинары и благотворительную ярмарку с участием местных предпринимателей. В ближайшее время стартует аукцион, на котором представлено около 30 лотов. Вырученные средства пойдут на помощь детям, больным ДЦП.

«Онлайн-аукцион проходил в течение недели, и большую часть лотов уже выкупили. Собрали более 270 тысяч», – сказала один из организаторов форума Евгения Пилюгина.

Она добавила, что главный лот – платье певицы и актрисы Жанны Фриске разыграют в ходе оффлайн-аукциона. Стартовая стоимость лота – 100 тысяч рублей.

Кроме того, лот-сюрприз предоставит глава округа Эльмира Хаймурзина.