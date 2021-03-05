РИАМО - 5 мар. Дорожная ситуация в Москве осложнилась, пробки на дорогах достигли 8 баллов, ухудшение ситуации прогнозируется к 18:00, в это время на дорогах столицы возможны 9-балльные заторы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проблемы с движением наблюдаются на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. Пробки образовались на западе, востоке, юге и юго-востоке МКАД. Заторы есть на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре города пробки образовались в районе станций метро «Таганская», «Павелецкая», «Новокузнецкая», «Сретенский бульвар». Затруднения в движении можно отметить и на улицах Неглинная, Новый Арбат, Солянка. Согласно прогнозам сервиса, пробки к 20:00 составят 7 баллов.