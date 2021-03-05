РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска в ходе второго этапа вакцинации сотрудников привили от Covid-19 более 100 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы предприятия.

«5 марта в ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию Ростех) прошел второй этап вакцинации сотрудников против Covid-19. Сотрудников привили векторной вакциной «Спутник V», разработанной ФГБУ «НИЭЦМ имени Н.Ф. Гамалеи». Вакцину получили более 100 человек, это около 10%. Первый этап состоялся 12 февраля. Осложнений после прививки ни у кого выявили. Продолжаем собирать списки желающих», – сказал собеседник агентства.

При этом 75 сотрудников сделали прививки в институте, к остальным выезжали на дом. Вакцинацию провели медики Подольской городской поликлиники №1. Заведующая отделением поликлиники, врач-терапевт высшей категории Людмила Пилюшкина поблагодарила руководство, медицинских работников и сотрудников службы охраны труда института за прекрасно организованное пространство выездного пункта вакцинации.

«Удобно и медикам, и людям, которых мы прививаем. Обустроены три помещения – отдельно для терапевта, оформления документов и для вакцинации», – сказала Пилюшкина.

ЦНИИТОЧМАШ поблагодарил администрацию городского округа Подольск за помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на борьбу с Covid-19.

Для обеспечения безопасности работающих на территории института и полигона было закуплено более полумиллиона одноразовых масок, более 300 литров средств для дезинфекции рук и помещений. Благодаря предпринятым мерам за время пандемии из одной тысячи сотрудников предприятия коронавирусной инфекцией на настоящий момент переболели 13 человек.

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