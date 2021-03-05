РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. За успешное выполнение нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе Люберцы в 2020 году знаки отличия получили 1 549 горожан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С каждым годом все больше люберчан начинают систематически заниматься физкультурой и спортом. В 2020 году высокие результаты в выполнении нормативов комплекса ГТО получили 1 549 горожан. Из них обладателями золотых знаков отличия стали 686 жителей городского округа, серебряных - 661 человек и бронзовых - 202», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2020 году почти 1,9 тысячи люберчан поучаствовали в выполнении нормативов комплекса ГТО.