РИАМО - 5 мар. Архитектурные конкурсы на дизайн станций Московского метрополитена пройдут осенью этого года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Московское метро вполне заслуженно считается одним из самых красивых в мире. Продолжая эту традицию, мы проводим творческие архитектурные конкурсы на выбор стилистики и дизайна новых станций»,- сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Конкурсы на разработку архитектурных решений пройдут в третьем квартале года. Станцию «Остров Мечты» построят рядом с одноименным парком развлечений на юге Москвы. «Загорье» находится в районе Бирюлево Восточное на пересечении Липецкой и Лебедянской улиц. Строительство Бирюлевской линии метро начнут в 2021 году.

В ходе конкурсов выбирали дизайн таких станций, как «Солнцево» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии, а также «Нижние Мневники», «Терехово», «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что конкурсы помогают привлечь интересные идеи в дизайн метро и используются как флагман для продвижения интересов архитектуры.

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