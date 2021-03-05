РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Люберец Диана Пермяшкина завоевала серебряную медаль на всероссийском турнире по тяжелой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В Сургуте с 3 по 7 марта проходят Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Бориса Шесталюка. В первые дни турнира люберчанка выиграла награду! 19-летняя Диана Пермяшкина стала серебряным призером в весовой категории до 55 килограммов. Диана учится на первом курсе МГАФК», - сказал Ружицкий.

Городской округ Люберцы на турнире представили воспитанники отделения «Тяжелая атлетика» спортивной школы олимпийского резерва.