РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. В пятницу, в преддверии Международного женского дня, сотрудники ГИБДД вручили более 40 букетов женщинам-автолюбителям Балашихи и Реутова, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» подполковник полиции Александр Лобойко.

По доброй традиции праздничный патруль поздравлял прекрасную половину человечества с приближающимся праздником 8 Марта – останавливал автомобили и вместо проверки документов дарил сидящим за рулем женщинам букеты тюльпанов, а автоледи говорили слова благодарности и дарили солнечные весенние улыбки.

«Сегодня (5 марта – ред.) мы проводим ежегодную акцию в преддверии 8 Марта. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, чтобы подарить весенние цветы сидящим за рулем женщинам и напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Букеты и открытки с поздравлениями были вручены и дамам, которые получали в здании ГИБДД водительское удостоверение и регистрационные знаки при постановке ТС на учет», – сказал Лобойко.

От лица всех сотрудников-мужчин ГИБДД он поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем, отметив, что всего в пятницу автолюбительницам Балашихи и Реутова было вручено более 40 букетов тюльпанов.

«Очень хочу, чтобы в этот день все вы были прекрасны и в хорошем настроении, чтобы вам уступали дорогу не только на пешеходных переходах, но и на перекрестках, и чтобы мы с вами встречались только по праздникам, а не по факту совершения вами административных правонарушений, либо ДТП, в которые вы можете попасть, если не будете соблюдать правила дорожного движения», –добавил Лобойко.

Водитель с 20-летним стажем, жительница Балашихи Юлия Зайцева, которая пришла в пятницу за заменой водительского удостоверения, призналась, что сегодняшнее поздравление от сотрудников ГИБДД стало для нее полной неожиданностью.

«Я думала, что буду стоять в трехчасовой очереди, а получилось за 10 минут. Все оформили быстро и качественно, а потом подарили цветы и открытку. Это стало приятным сюрпризом и добавило весеннего настроения!» – подчеркнула Зайцева.