РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. В поселке Томилино Люберец сотрудники подрядной организации провели проверку линий уличного освещения, в ходе которой заменили разбитые плафоны фонарей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники подрядной организации ООО «СК» Энергострой» проинспектировали работу линий наружного освещения на улице Пионерской. В ходе проверки они устранили выявленные неисправности, а также заменили разбитые плафоны», - говорится в сообщении.

В поселках также в плановом режиме продолжают работы по содержанию территорий: обработку пешеходных зон противогололедными материалами, уборку и вывоз снега.