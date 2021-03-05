РИАМО - 5 мар. У части россиян отключат домашний интернет в ближайшие дни, 11 марта в стране закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, сообщает РБК.

Некоторые провайдеры, среди которых «Ростелеком» и «МегаФон», попросили продления разрешений у Госкомиссии по радиочастотам, но ответа еще не было.

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — говорится в сообщении.

Речь идет о решении от 10 марта 2011 года. Компании, которые к тому моменту получили частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, смогли использовать их на протяжении десяти лет.

В «Ростелекоме» сообщили, что уже подали все нужные заявки, но вопрос в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение.