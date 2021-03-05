РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. В городском округе Люберцы на берегу Малаховского озера 7 и 8 марта пройдут соревнования по зимнему плаванию и криатлону, спортсмены поборются за кубки и медали, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«7 и 8 марта Федерация зимнего плавания России и клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» приглашают любителей зимних видов спорта принять участие в соревнованиях по зимнему плаванию и криатлону. Жители городского округа могут поучаствовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях на Малаховском озере, а также стать их зрителями. Начало в 10:00», – говорится в сообщении.

Седьмого марта спортсмены поборются за медали и кубки соревнований по криатлону 2021 года, 8 марта – за награды Кубка Москвы по зимнему плаванию.

Криатлон – ледяное многоборье для закаленных спортсменов, которые должны преодолеть несколько этапов дистанции: зимний бег, лыжи, плавание в проруби.