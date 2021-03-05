РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. В рамках губернаторской программы в городском округе Люберцы в 2021 году планируют отремонтировать 230 подъездов многоквартирных домов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В плановом режиме в городском округе Люберцы продолжается ремонт подъездов жилых домов в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд». В текущем году запланировано отремонтировать 230 подъездов, из них в городе Люберцы – 107, в поселке Октябрьский – 23, в Томилине – 61, в Краскове – 1, в Малаховке – 38», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в программе примут участие девять управляющих компаний: АО «ЛГЖТ», ООО «Содействие», ООО «УК МУЖЭП», ООО «ЖЭУ СЕРВИС», ООО «УК СКУ», ООО УК «Теплолюб», ПЖСК «Маяк».

С софинансированием из бюджетов Московской области и местного бюджета в соответствии с планом на 2021 год запланировано отремонтировать 69 подъездов, за счет внебюджетных источников – 161 подъезд.

«Если у вас есть предложения или замечания по данному вопросу, направляйте их на личную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.