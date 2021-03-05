РИАМО - 5 мар. На YouTube-канале «Московские центральные диаметры» вышел первый транспортный подкаст, его участниками стали машинист диаметров Алексей Салтыков и водитель трамвая Дмитрий Королев, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Герои подкаста рассказали о том, не надоело ли им ездить по одним тем же маршрутам, а также о новых вагонах для пассажиров. Сами себя они назвали поклонниками старых составов, но отдали предпочтение новым из-за их безопасности, надежности и долговечности.

«Новый – более комфортабельный как для пассажиров, так и для локомотивной бригады. <...> Летом не жарко, зимой не холодно. <...> Старый тоже хорош, но любые вещи, которые стареют, уходят все равно, постепенно истекает срок службы. В какой-то степени я тоже разделяю (любовь к раритетном составам – ред.)», – отметил Салтыков.

Королев добавил, что полностью разделяет любовь фанатов к старому подвижному составу потому, что любит «олдовую» технику.

Он подчеркнул, что предпочитает комфорт современного подвижного состава из-за того, что транспорт – это ритм города, он должен быть современным, скоростным и безопасным.

На вопрос ведущего, не надоедает ли гостям ездить по по одним и тем же маршрутам, Салтыков ответил, что иногда. Ранее он работал на МЦД-2, а полгода назад перешел на МЦД-1. Иногда машинисту ставят смены на Усово, Одинцовский экспресс.

«Не бывает такого, что одно и тоже постоянно, однако когда приработаешься, ездишь по одному и тому же маршруту – иногда надоедает, если честно», – заключил Салтыков.

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