РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Из-за сообщений о минировании в пятницу днем в подмосковных Люберцах эвакуировали все школы и детские сады, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

Эвакуации начались около 13:00.

«Изначально стало известно о возможном минировании школ №№10, 11, 18, 21, 4 и школы-интерната в Малаховке. Позже выяснилось, что сообщения о минировании поступили во все школы и детские сады Люберец», - сказал собеседник агентства.