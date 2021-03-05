РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. В настоящее время полигон твердых бытовых отходов «Торбеево» в городском округе Люберцы готовят к рекультивации, для этих целей туда завозят грунт, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

После многочисленных обращений жителей округа с вопросами о завозе грунтов на территорию полигона «Торбеево» сотрудники администрации муниципалитета провели встречу с руководством эксплуатирующей полигон «Торбеево» организацией ООО «Энит».

«Со слов генерального директора компании Эдуарда Векслера, в настоящий момент полигон «Торбеево» закрыт и подготавливается к рекультивации. Грунты на полигон ввозятся с целью запаса в примерном объеме 100-120 кубических метров, в скором времени они будут использованы для рекультивации полигона. Все грунты имеют сертификат качества», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации проверили мусоросортировочную станцию. Работа на ней полностью остановлена.