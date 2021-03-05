РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 мар. В УМВД России по Королеву прошел день открытых дверей для учеников старших классов общеобразовательной школы №5, ребята узнали интересные факты о работе кинологов, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Начальник отдела по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Любовь Орловская рассказала о требованиях для поступления в высшие образовательные учреждения системы МВД России, а также об условиях прохождения службы в органах внутренних дел.

«В качестве дополнительного информирования ребятам показали видеоролик о Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. На мероприятии старшеклассники узнали о работе экспертно-криминалистического отдела и видах проводимых экспертиз, в том числе особенностях процедуры дактилоскопии», - сказала Еруновская.

Полицейские также рассказали о работе кинологической службы: породах собак, применяемых в полиции, и качествах, которыми должен обладать полицейский-кинолог. Школьники поблагодарили спикеров за интересное мероприятие, которое позволило им больше узнать об особенностях работы правоохранителей.