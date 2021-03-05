С 2021 года женщины в России могут работать по профессиям, которые ранее были доступны только мужчинам: стать машинистом поезда, дальнобойщиком, матросом и т. д. Профессия телохранителя также традиционно считается мужской, однако женщины в Москве осваивают ее уже 16 лет. Создательница школы самообороны и телохранителей «Око Гора» Надежда Михайлова рассказала в интервью РИАМО о том, почему женщины идут работать в личную охрану, кто их нанимает, и чем они лучше мужчин.

— Надежда, как вы пришли в профессию телохранителя?

—Мой путь в телохранители начался еще на госслужбе: охрана была одним из направлений, которым занималось наше спецподразделение в структурах госбезопасности. Позже я создала школу «Око Гора», где уже 16 лет готовят женщин-телохранителей. Кстати, женщины в личной охране были всегда, а профессия телохранителя существует настолько давно, что ее сложно назвать мужской или женской.

— Есть ли преимущества у женщин перед коллегами-мужчинами в этой работе?

сайт школы "Око Гора"

— И у мужчин, и у женщин в качестве телохранителей есть как свои плюсы, так и минусы. Если говорить о плюсах у женщин, то это, наверное, возможность полной смены имиджа: они могут меняться до неузнаваемости, если есть такая необходимость.

Ведь ситуации с охраной клиентов бывают очень разными: где-то окружающие должны видеть, что ты с оружием, а где-то — к примеру, при работе с детьми — это совсем ни к чему.

Для ребенка, как и для клиента-женщины, ты кто угодно — друг, ангел-хранитель, но только не бодигард.

В нашей профессии необходимо адаптироваться и уметь работать в команде: бывает так, что клиент нанимает двух-трех женщин-телохранителей, которые работают сообща.

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— Почему женщины выбирают для себя столь необычную профессию?

сайт школы "Око Гора"

— У женщин, которые решают стать телохранителями, совершенно разные мотивы. Непосредственно к работе в личной охране у нас готовится, наверное, 60% учениц, а остальные делают это для себя, чтобы использовать навыки в жизни.

Кому-то страшно в электричке с ребенком ездить за город. Кто-то хочет с оружием в руках уметь защищать свой загородный дом.

К нам приходят учиться и жертвы различных нападений, которые хотят чувствовать себя более уверенно после этого травмирующего опыта.

Есть и мамы, которым скучно в декрете, и женщины, стремящиеся к развитию: они рассматривают обучение на телохранителя, как получение дополнительной профессии и диплома, который действует по всей России. Одним словом, история у всех своя.

Я до сих пор помню свою самую молодую ученицу — ей было 17 лет. Она родом из не самой благополучной республики бывшего СССР, и отец решил вложиться в нее, потому что видел в девушке шанс для их семьи на лучшую жизнь. Но получить лицензию на право заниматься охранной деятельностью и ношение служебного огнестрельного оружия она могла лишь в 21 год, поэтому сначала прошла обучение у нас, затем уехала домой и закончила там школу и только после этого вернулась в Россию и вышла на работу, параллельно получая высшее образование.

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Сколько это стоит

— Сколько нужно учиться на телохранителя и сколько стоит курс?

сайт школы "Око Гора"

— Стандартный курс обучения у нас длится шесть месяцев и обходится в 180 тысяч рублей — по 30 тысяч рублей за учебный месяц.

За это время мы обучаем профессии телохранителя с нуля, то есть до начала обучения женщина может в принципе не уметь драться и держать в руках оружие.

Есть ускоренный трехмесячный курс, но он подходит для тех, у кого уже есть определенная база — например, знание различных приемов борьбы и техник рукопашного боя. Таким студенткам ты что-то показываешь — и они могут это повторить. А те, у кого нет базы в единоборствах, сразу не могут исполнить даже элементарный прием. И это вполне понятно: даже у профессионала на отработку одного приема уходит три месяца, а тут девушки приходят вообще без опыта.

Но лучше учить новичков, чем переучивать, скажем, бывших сотрудниц полиции. У них порой так поставлено владение оружием и движения, что лучше бы этих навыков не было вообще.

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— Какие качества необходимы будущему телохранителю?

сайт школы "Око Гора"

— Это целый набор качеств, как физических, так и психологических. Клиенты бывают самого разного уровня, и под каждого бодигард должен уметь подстроиться. Очень важно желание находить общий язык с людьми и постоянно развиваться, особенно в наш век технологий. Желательно, чтобы у человека, который решил стать телохранителем, было высшее образование — это его фундамент, на котором строится все остальное.

Хотя вступительных испытаний у нас нет, ресурсы человека — и физические, и психологические — проявляются очень быстро, уже в первый месяц обучения все становится понятно. Человек может себя сдерживать, о чем-то умолчать в анкетах и на собеседовании, но в ходе занятий по психофизике все это в любом случае проявится.

Скажем, агрессия — она очень важна. От природы мы все агрессивны — иначе бы просто не выжили. Это нормально для человека. Но в какой степени он агрессивен и умеет ли управлять своей агрессией?

Если я понимаю, что человек не способен на какие-то действия или, напротив, превышает свои полномочия там, где это не требуется, то его обучение прекращается. О какой стрельбе может идти речь, если человека к оружию в принципе нельзя допускать? Тем более, в нашей работе постоянный, ежедневный стресс, в условиях которого необходимо быстро реагировать, быстро принимать решения и действовать. Все это требует больших усилий.

— Как проходит само обучение?

— Наш учебный курс длится полгода, хотя для того, чтобы подготовить телохранителя-профессионала, обычно требуется года три. Но ресурсов на такое обучение обычно ни у кого нет.

Различных нюансов много. Скажем, мы учим девушек тому, что запрещено в спорте — работе по болевым точкам минимальными силами. Но физическая составляющая начинается далеко не сразу, где-то на четвертом месяце обучения.

— Чем оно отличается от подготовки мужчин?

сайт школы "Око Гора"

— Большой разницы тут нет: и мужчины, и женщины изучают схожие дисциплины. Это пешее и автомобильное сопровождение, единоборства, стрельба, тактика (а работа головой в нашем деле очень важна) и многое другое. Единственное отличие — в физических нормативах.

Условно, мужчина должен подтягиваться 20 раз, а женщина — десять. У мужчины 60 отжиманий, а у женщины — 40. У спортсменов — а примерно 50% учениц приходят к нам из спорта — с этим проблем не возникает. Остальным приходится не так просто.

Огневая подготовка у наших учениц начинается ближе к концу курса. Но стреляют они не сразу — прежде всего их учат навыкам обращения с оружием: это занимает немало времени и не так просто, как кажется. Проблема в том, что лицензий у наших учениц на момент обучения еще нет, и в служебные тиры их не пускают. А в частных тирах отрабатывать специальные навыки, необходимые будущим телохранителям, никто не позволит. Поэтому все тренировки мы организуем самостоятельно, но не с боевым, а со спортивным оружием. Потом, когда наши ученицы получают лицензии и все необходимые документы, то идут стрелять в служебные тиры из боевого оружия.

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— Как именно телохранители должны реагировать в случае нападения?

— В сфере личной охраны хорошая работа — это когда ты не используешь ни оружие, ни кулаки. Когда ты способен решить любой конфликт без физического насилия. Но для этого нужны определенные навыки и постоянная аналитическая работа. Ее, в частности, проводят специальные отделы личных служб безопасности (СБ) некоторых клиентов.

Если же у клиента нет СБ, телохранитель должен сам заниматься аналитикой, чтобы предупредить ту или иную опасную ситуацию. Он должен просчитывать все варианты, с учетом угроз, которые поступают как самому клиенту, так и членам его семьи.

Если на клиента происходит нападение, значит, где-то была утечка информации. И думать в такой ситуации уже поздно: надо просто выполнять свою работу и использовать навыки, развитые до автоматизма.

Кто нанимает женщин

— Насколько востребованы женщины-телохранители в России сейчас?

сайт школы "Око Гора"

— Спрос на женщин-телохранителей долгое время остается неизменным: в России людей, готовых заплатить за эту услугу, меньше не становится. Всегда есть жены и дети состоятельных людей или звезды шоу-бизнеса.

Да и отношение к телохранителям поменялось, ушли стереотипы. Раньше, в 90-е, клиенты нанимали «шкафов» в черных очках и этим показывали уровень собственного достатка. Мол, чем больше со мной бодигардов, тем я круче и богаче.

Сейчас, наоборот, все пытаются скрывать свой уровень благосостояния. А женщина рядом с клиентом может быть кем угодно — и помощником, и секретарем. Никто даже не догадается, что она — телохранитель.

Некоторые клиенты предпочитают работать с женщинами потому, что те заботятся о своей внешности, не курят и не пьют спиртное по выходным, поэтому в понедельник от них не пахнет перегаром.

Если женщины берутся за свое обучение, то развиваются по полной. Далеко не каждый мужчина-телохранитель умеет квалифицированно оказывать первую помощь, обладает навыками экстремального вождения или может похвастаться знанием пары иностранных языков помимо английского. А у женщин-телохранителей этот набор зачастую есть. В принципе, как и на любой работе: чем больше функций ты выполняешь, тем больше стоишь. И для нашей профессии это более чем актуально.

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— Пандемия как-то повлияла на ситуацию с личной охраной?

— Конечно, пандемия Covid-19 всех в какой-то степени прижала, но никто из наших бывших учениц, которые устроились на работу, не был уволен. На учебу к нам все так же едут женщины из самых разных уголков бывшего СССР, то есть желающих освоить профессию телохранителя меньше не становится.

— Семейные женщины тоже идут в телохранители?

— Работа бодигардом — это график 2/2 и частые командировки, которые порой сильно затягиваются. Поэтому семейным женщинам в личной охране, конечно, работать тяжелее — приходится на время разлучаться с близкими. Но некоторые на это идут.

На рискованные задания мы семейных через наше кадровое агентство стараемся не посылать — для этого у нас есть сотрудники с большим опытом работы, для которых семейный фактор большой роли не играет.

Возможны ли романы с клиентами

— Бывает ли так, что телохранители влюбляются в своих клиентов?

сайт школы "Око Гора"

— За 16 лет работы мы ни разу не сталкивались с такими случаями. У всех наших сотрудников профессиональный подход к работе и таких проблем в принципе не возникает. Плюс запрет на отношения, выходящие за рамки служебных, обычно прописывают в договорах на охрану клиентов.

Это только в кино телохранители крутят романы с теми, кого защищают. А в жизни это бы означало конец нормальной работы.

Вообще, мир личной охраны очень тесный, и, если кто-то из причастных к нему «налажает», причем в любой точке мира, то об этом очень быстро узнают все. Так что репутация в нашем деле очень важна.

— Есть ли у телохранителей особый кодекс поведения?

— Те, кто работает в личной охране, соблюдают особую этику. Важнейший принцип — соблюдение конфиденциальности и неразглашение информации о клиенте. Даже когда телохранитель устраивается на новую работу, он может не называть фамилии тех, у кого работал раньше.

Дело в том, что телохранитель — это даже не личный водитель. Телохранитель знает о своем клиенте все: о его проблемах со здоровьем, маршрутах, любовниках. Фактически, бодигард становится для клиента кем-то вроде члена семьи. Поэтому он является бесценным источником информации для различных злоумышленников.

Телохранитель обязан соблюдать конфиденциальность в плане всех своих клиентов — и бывших, и настоящих. Кроме того, бодигард должен держать дистанцию с клиентом и не переходить определенные границы. Если эти границы нарушаются, профессиональная работа телохранителя на этом заканчивается.