РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Жители городского округа Люберцы в рамках акции партии «Единая Россия» могут рассказать о женщинах, которыми восхищаются и гордятся, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

«В преддверии 8 Марта региональное отделение партии «Единая Россия» запускает акцию «Подмосковье - это красиво». В рамках акции можно поделиться в социальных сетях фотографиями своих родных и любимых женщин. Женщин, которыми гордитесь и восхищаетесь», - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо отметить Instagram-аккаунт партии: @er_mosobl на своих публикациях. А также не забыть поставить хештег акции #ПодмосковьеЭтоКрасиво.