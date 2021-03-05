РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Люберецкая Госавтоинспекция усилит контроль за нетрезвыми водителями, с 8 по 14 марта пройдут специализированные рейды, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, с 8 по 14 марта на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

Данное мероприятие направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, на передачу управления лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также лицам, не имеющим права управления и совершившим повторное нарушение. С начала года по вине нетрезвых водителей произошли две аварии.

Отдел ГИБДД напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.