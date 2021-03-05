РИАМО - 5 мар. Днем в четверг пробки на дорогах столицы достигли 7 баллов из 10 возможных, ухудшение ситуации прогнозируется к 17:00, в это время заторы достигнут 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на северо-востоке, востоке и юге МКАД. Загруженность наблюдается на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе.

В центре города заторы образовались в районе станций метро «Таганская», «Курская», «Новокузнецкая», «Красные ворота». Проблемы с движением можно отметить на набережных Софийская, Москворецкая, Устьинская и на улицах Новый Арбат, Неглинная, Мясницкая.

Улучшение дорожной обстановки пока не прогнозируется.