РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Возгорание ликвидировали в хозяйственной постройке на Домодедовском шоссе в подмосковном Подольске, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«5 марта в 9:17 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на Домодедовском шоссе. Ликвидировали горение в 10:02. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

На место происшествия направляли три единицы техники и 11 человек.