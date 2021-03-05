РИАМО - 5 мар. Эксперты оценили вакцину «ЭпиВакКорона» и разрешили делать прививки от Covid-19 данным препаратом людям старше 60 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты министерства (здравоохранения РФ -ред.) завершили оценку препарата и пришли к выводу, что он безопасен для лиц пожилого возраста», - говорится в сообщении.

Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября. 14 октября глава государства Владимир Путин заявил, что вакцина получила регистрационное удостоверение.

В ноябре начались испытания «ЭпиВакКороны» на 150 добровольцах старше 60 лет и на 3 тысячах – в возрасте от 18 лет.

Также разработчики препарата планируют протестировать его на добровольцах от 14 до 17 лет.

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