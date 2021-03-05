РИАМО - 5 мар. Если раскопать реку Неглинную, то жители столицы смогут увидеть город с нового ракурса, но также могут возникнуть другие проблемы, сообщила РИАМО московский экскурсовод, краевед Ирина Вишнякова.
Ранее блогер Илья Варламов на своем You-Tube канале предложил свой вариант реконструкции центра Москвы. Он считает, что нужно раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность около стен Кремля. По его мнению, река в самом центре города будет смотреться лучше, чем другие достопримечательности.
Она отметила, что несмотря на положительные стороны идеи, могут возникнуть проблемы с застройкой района. Так как проекты готовятся заранее и с учетом присутствия водных объектов. Из-за раскопки реки, придется пересматривать проекты застройки.
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