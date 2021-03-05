РИАМО - 5 мар. Если раскопать реку Неглинную, то жители столицы смогут увидеть город с нового ракурса, но также могут возникнуть другие проблемы, сообщила РИАМО московский экскурсовод, краевед Ирина Вишнякова.

Ранее блогер Илья Варламов на своем You-Tube канале предложил свой вариант реконструкции центра Москвы. Он считает, что нужно раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность около стен Кремля. По его мнению, река в самом центре города будет смотреться лучше, чем другие достопримечательности.

«Идея на самом деле очень классная, потому что восприятие города сразу поменяется. Все здания, которые мы привыкли видеть, подходя к ним близко, смотрятся в одном ракурсе, а с водной глади вид и восприятие города сразу меняется. Это как Венеция - без каналов, город состоял бы из простых улиц», - сказала Вишнякова.

Она отметила, что несмотря на положительные стороны идеи, могут возникнуть проблемы с застройкой района. Так как проекты готовятся заранее и с учетом присутствия водных объектов. Из-за раскопки реки, придется пересматривать проекты застройки.​