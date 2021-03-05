РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Мытищинской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт и направлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению гражданки Узбекистана в покушении на кражу продуктов из гипермаркета, сообщается на сайте администрации горокруга.

В ходе проведенного отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» предварительного расследования установлены обстоятельства произошедшего.

«Гражданка, находясь в торговом зале гипермаркета ООО «Ашан», <...> воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение продуктов на общую сумму более 5 тысяч рублей, однако ее противоправные действия были замечены администрацией магазина. В совершенном преступлении гражданка вину признала полностью и дала признательные показания», - говорится в сообщении.

За совершение преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.