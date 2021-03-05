РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Второй этап вакцинации от Covid-19 провели в МУП «Водоканал» Подольска, прививки сделали более 60 сотрудников, в том числе более 35 получили вторую дозу «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На предприятии продолжается вакцинация от коронавируса. Три недели назад за один день работы мобильного пункта прививку сделали более 35 человек. 4 марта для них прошел второй этап вакцинации. Также в этот день первую дозу вакцины получили 25 человек», - говорится в сообщении.

При прохождении вакцинации в мобильном пункте на предприятии необходим паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В настоящее время под строгим контролем на предприятии проводят меры по сдерживанию коронавирусной инфекции: ввели санитарный фильтр, масочный режим, социальную дистанцию. Предприятие полностью обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Подольск находится на первом месте в Подмосковье по количеству привившихся от Covid-19 сотрудников предприятий и организаций. Выездные бригады медиков вакцинировали уже более 2,5 тысячи человек.

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