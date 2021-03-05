РИАМО - 5 мар. Актер драматического театра и кино, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поздравит женщин с 8 Марта, его поздравление можно будет услышать при отправлении аэроэкспрессов с вокзалов и из аэропортов, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».
Также 8 марта в терминалах аэроэкспресса, в аэропорту Шереметьево, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах будет играть фоновая музыка для создания атмосферы праздника.
До 15 марта на поездах «Аэроэкспресса» действует праздничный тариф для двоих. Билет на двух пассажиров сейчас стоит 1300 рублей.
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