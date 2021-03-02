РИАМО - 2 мар. В столичном районе Коммунарка возведут торговый центр с паркингом на крыше, общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что проект реализуют недалеко от Бачуринской улицы. Он уже согласован Москомархитектурой.

«Здание будет двухэтажным с подземным уровнем, где разместится супермаркет и торговая галерея. На первом этаже будут торговые площади, ресторан, кафе, на втором – магазины и фудкорт. На крыше предусмотрена открытая автостоянка на 65 машино-мест», ­– пояснил Кузнецов.

Фасады здания украсят перфорированные металлические панели с рисунком, а также медиа-экраны. Зона фудкорта и входная группа будет оформлена сплошным витражным остеклением.

ТЦ предназначен для обслуживания жителей близлежащих домов. Вокруг центра организуют круговое движение, что создаст доступ для пожарных, грузовых и легковых машин посетителей. Проектировщиком выступила компания ООО «ПланАР».