РИАМО - 2 мар. В столичном районе Коммунарка возведут торговый центр с паркингом на крыше, общая площадь здания составит порядка 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что проект реализуют недалеко от Бачуринской улицы. Он уже согласован Москомархитектурой.
«Здание будет двухэтажным с подземным уровнем, где разместится супермаркет и торговая галерея. На первом этаже будут торговые площади, ресторан, кафе, на втором – магазины и фудкорт. На крыше предусмотрена открытая автостоянка на 65 машино-мест», – пояснил Кузнецов.
Фасады здания украсят перфорированные металлические панели с рисунком, а также медиа-экраны. Зона фудкорта и входная группа будет оформлена сплошным витражным остеклением.
ТЦ предназначен для обслуживания жителей близлежащих домов. Вокруг центра организуют круговое движение, что создаст доступ для пожарных, грузовых и легковых машин посетителей. Проектировщиком выступила компания ООО «ПланАР».
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