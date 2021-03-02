РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Команда каратистов из Королева стала призером Всероссийского турнира, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команды.

Всероссийский турнир кубка России прошел в Костроме 27 и 28 февраля. В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 13 регионов России.

«Бойцы команды «Стимул» участвовали в категориях новичков и продвинутых в разных возрастах. Всего мы завоевали 30 медалей, 14 из которых - золотые. В общекомандном зачете мы стали третьими», - сказал собеседник агентства.

Спортсмены участвовали в дисциплинах «ката» и «кумите». Также два королевца получили специальные призы за самый короткий бой.

Команда обошла 10 регионов России. Первое место заняла команда Ивановской области, вторыми стали спортсмены из Костромской области.