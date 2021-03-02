РИАМО - 2 мар. Инспекторы продолжают плановую спецоперацию «Свет», они устранили еще 170 нарушений содержания объектов наружного освещения в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«В результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 170 нарушений в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, больше всего нарушений в работе фонарей было в Одинцове, Подольске, Балашихе, Красногорске, Химках, Коломне, Сергиевом Посаде, Дмитрове и Долгопрудном.